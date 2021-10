https://it.sputniknews.com/20211025/vaccino-anti-covid-locatelli-non-esclude-lobbligo-si-se-ci-sono-gli-estremi-13455269.html

Vaccino anti-Covid, Locatelli non esclude l'obbligo: "Sì se ci sono gli estremi"

Vaccino anti-Covid, Locatelli non esclude l'obbligo: "Sì se ci sono gli estremi"

Grazie a vaccini e riaperture graduali "abbiamo pagato un prezzo per le riaperture" ha detto il coordinatore del Cts, sottolineando che la situazione italiana... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T10:19+0200

2021-10-25T10:19+0200

2021-10-25T10:19+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346658_0:107:2043:1256_1920x0_80_0_0_bf28d4c412b10c4bb6d919d0af4b22f6.jpg

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, non esclude la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19.In Italia, "i numeri dicono che non abbiamo pagato un prezzo alle riaperture" ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità. Dopo mesi di grave emergenza sanitaria adesso la situazione italiana è "largamente più favorevole rispetto a quella in Gran Bretagna e in Germania in termini di circolazione virale". Vaccino tra i 5 e i 12 anniRassicura poi sull'immunizzazione dei più piccoli. Anche in questa fascia d'età i benefici del vaccino superano i rischi di potenziali effetti avversi. Seconda dose di vaccino J&J"E' di queste ore la notizia che è in corso da parte di Fda, e successivamente anche da parte di Ema, la valutazione della possibilità di somministrare una seconda dose con un vaccino a mRna, che avrebbe anche il vantaggio di generare una risposta immunologica migliore", ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Appello alla vaccinazioneLocatelli infine ha lanciato un appello a vaccinarsi. "E' vero che siamo all'86% di persone - ha detto - coperte con una dose, e all'82% con due dosi, e nella fascia sopra 70 anni andiamo addirittura sopra al 90%. Ma le persone che mancano devono imparare a volersi bene perché vaccinarsi significa volersi bene e soprattutto - conclude - volere bene agli altri".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia