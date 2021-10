Torna l’ora solare, pronti a spostare le lancette il prossimo fine settimana

https://it.sputniknews.com/20211025/torna-lora-solare-pronti-a-spostare-le-lancette-il-prossimo-fine-settimana-13456692.html

Naturalmente non sarà necessario svegliarsi proprio alle 3 di notte per spostare indietro di un’ora le lancette. Per altro oggi la maggior parte degli orologi sono quelli dei cellulari e dei computer, per cui ci pensa internet ad aggiornare automaticamente l’ora. Però se la mattina del 31 ottobre avete in programma un volo o un appuntamento importante, sarà bene la sera del 30, prima di andare a dormire, di non dimenticarsi di eseguire le necessarie operazioni alla sveglia sul comò.Pare che il primo a proporre l’idea dell’ora legale sia stato Benjamin Franklin, uno dei ‘padri fondatori’ americani, politico, ma anche appassionato di scienze (inventò il parafulmini). Questi, nel 1784, formulò l’idea di trovare il modo di costringere le persone a svegliarsi un’ora prima in inverno, al fine di sfruttare meglio la luce del giorno. Aveva notato che quando le persone iniziano a lavorare in inverno, è già giorno, mentre quando finiscono, è già ora di accendere le candele.Quell’idea non venne al tempo presa molto sul serio ma durante la prima guerra mondiale molti paesi si trovarono costretti a dare fondo a tutte le loro risorse per risparmiare energia e iniziarono ad adottare la misura di spostare le lancette degli orologi un’ora indietro, al fine di costringere la gente a svegliarsi prima.L’utilità dell’ora legale sarebbe quindi quella del risparmio energetico, tuttavia, negli ultimi anni sempre più nazioni ne stanno mettendone in dubbio l’utilità. A fronte dei fastidi per i bioritmi dei cittadini e dei disguidi che due volte all’anno potrebbe provocare, viene da più parti messa in discussione l’utilità concreta dell’ora legale in società moderne nella quali, la corrente che serve all’illuminazione, non è che una piccolissima parte dell’energia che l’uomo consuma quando è sveglio.

