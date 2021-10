https://it.sputniknews.com/20211025/squid-game-su-google-play-individuata-unapplicazione-per-sfondi-con-virus-che-ruba-dati-personali-13459627.html

Squid Game, su Google Play individuata un'applicazione per sfondi con virus che ruba dati personali

Un'applicazione dedicata alla serie tv Squid Game contenente un malware è stata identificata su Google Play: era in grado di tracciare anche gli SMS, ha comunicato lo sviluppatore internazionale di software antivirus ESET.

La società ha spiegato che l'app, fino a poco tempo fa disponibile sullo store per i dispositivi Android, era mascherata da una per sfondi del cellulare mentre in realtà si trattava di un malware, noto come Joker.ESET ha reso noto in un comunicato che il suo esperto di malware Lukas Stefanko ha scoperto su Google Play questa applicazione.Il comunicato osserva che prima che il codice malevolo fosse scoperto e cancellato da Google Play, era stato scaricato almeno 5.000 volte.Secondo gli esperti, al momento su Google Play sono disponibili 200 applicazioni dedicate alla serie tv mentre l'app ufficiale non è stata ancora lanciata e gli hacker se ne approfittano.

