Pordenone, camionista passava alla guida 20 ore su 24: multa di 27mila euro e 249 punti tolti

La Polizia stradale di Pordenone gli ha comminato un totale di ottantotto diverse sanzioni, per complessivi 27.000 euro di multa da pagare e ben 249 punti decurtati dalla patente di guida.

Il camionista è stato fermato al Polo Intermodale di Pordenone dopo una serie di controlli durati quattro settimane.Gli agenti, in seguito al controllo dei dati registrati dai dischi del cronotachigrafo in relazione agli ultimi 28 giorni, hanno accertato il mancato rispetto da parte del conducente dei tempi di guida e di riposo imposti dalla normativa europea.L'uomo, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, per settimane aveva superanto ogni giorno i tempi massimi di guida previsti, omettendo al contempo le pause e i riposi giornalieri.Interrogato dalla Polizia locale, l'autista ha ammesso la propria responsabilità sulle irregolarità contestate.Oltre a lui, è stata stata sanzionata anche l'impresa di autotrasporti per cui lavorava, che sarà segnalata al competente Ufficio provinciale del lavoro.

