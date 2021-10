https://it.sputniknews.com/20211025/pillola-anti-covid-lema-avvia-la-procedura-di-revisione-per-il-molnupiravir-13458609.html

Pillola anti-Covid, l'Ema avvia la procedura di revisione per il molnupiravir

Pillola anti-Covid, l'Ema avvia la procedura di revisione per il molnupiravir

Il farmaco aveva già fatto registrare ottimi risultati in seguito alle prime due fasi di test sperimentali. 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T13:58+0200

2021-10-25T13:58+0200

2021-10-25T13:58+0200

mondo

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/662/11/6621184_0:31:1530:892_1920x0_80_0_0_cfc6024d0b5850d84a23b17b3e348afb.jpg

E' notizia di queste ore che l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via alla procedura di revisione continua (rolling review) per la pillola anti Covid molnupiravir. Ad annunciarlo ufficialmente sono state Merck, conosciuta come Msd fuori dagli Usa. e Ridgeback Biotherapeutics, aziende americane partner nello sviluppo del medicinale .Il molnupiravir è un farmaco antivirale orale sperimentale per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2 negli adulti.In precedenza le due compagnie sviluppatrici avevano annunciato risultati positivi dai test di Fase 2 e 3 nei pazienti con sintomi leggeri e moderati di Covid-19, suscitando l'interesse anche di altre aziende farmaceutiche.Il farmaco è già in fase di valutazione da parte della Food and Drugs Administration (FDA) americana, per un possibile utilizzo di emergenza per il trattamento dei pazienti malati di coronavirus.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus