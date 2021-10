https://it.sputniknews.com/20211025/nei-primi-sei-mesi-del-2021-riprendono-a-crescere-i-reati-gravi-milano-prima-per-denunce-13455868.html

Nei primi sei mesi del 2021 riprendono a crescere i reati gravi: Milano prima per denunce

Nei primi sei mesi del 2021 riprendono a crescere i reati gravi: Milano prima per denunce

L’ultima della classifica è Oristano, secondo l’Indice di criminalità 2021. In aumento i reati informatici e le violenze sia domestiche che a livello urbano... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T13:01+0200

2021-10-25T13:01+0200

2021-10-25T13:01+0200

ministero degli interni

violenza

cyberattacchi

furto

rapina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862123_0:108:1281:828_1920x0_80_0_0_657797e00f0283f2df571e12416340da.jpg

Il primo semestre del 2021 registra un aumento dei reati gravi denunciati, +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma comunque in calo del 17% in confronto al 2019. Si tratta dei risultati dell’Indice di criminalità 2021 del ministero degli Interni elaborato nel rapporto annuale del Sole 24 Ore del Lunedì.A secondo posto si piazza Bologna con un aumento del 3,4%, più contenuto rispetto a Milano, ma alto nel rapporto denunce-abitanti. Terza Rimini e poi Prato.Nella classifica delle prime 10 città ci sono poi Firenze, quinta nonostante un -0.9%, Torino +19,5%, Roma +12,5%, Imperia +13,7%, Livorno +10,7% e Genova +5,9%. Ultima, al 106esimo gradino, Oristano con -12,5%.I reati in crescita e la geografiaIn generale il report segnala un aumento dei reati informatici, con Mantova che si piazza al primo posto per denunce relative ai delitti legati alla rete.Gorizia e Torino primeggiano per truffe e frodi informatiche.A Napoli si conferma il record di rapine e furti con strappo. A Parma cresce l’incidenza di rapine nei negozi e a Ravenna quella di furti in casa, mentre a Imperia aumentano le denunce per percosse e lesioni dolose.Balzo dei reati sul webSecondo i dati del Viminale nei primi sei mesi del 2021 sono stati denunciati oltre ottocento reati informatici al giorno.In particolare, si segnala +28% per le truffe e le frodi informatiche rispetto al 2019 e +52% per i delitti informatici. Trend che si conferma anche rispetto al 2020, rispettivamente +20 e +18%.Geograficamente i reati si concentrano dove si utilizzano maggiormente gli strumenti informatici.Aumentano le violenzeLe denunce per violenza sessuale crescono dell’1% rispetto al 2019, in media 12,5 al giorno. Aumentano le risse tra giovani, le minacce, le percosse e le lesioni dolose: 224 denunce al giorno +5%.E si alza l’attenzione sulle violenze sfociate nei cortei e nelle manifestazioni.Più persone denunciateSecondo il report c’è un +20% di persone denunciate, arrestate o fermate ogni 100 delitti nel primo semestre 2021 rispetto al 2019. In media 44 persone ogni 100 denunce di reato, mentre nel 2019 questo dato medio si fermava a 37 segnalazioni.Ma nonostante i numeri, per i reati digitali si fatica a scovare gli autori: “A fronte di circa 147.400 crimini informatici denunciati nel primo semestre 2021 (tra truffe, frodi e delitti), per la stessa tipologia di illecito sono state segnalate circa 41.900 persone”, scrive il Sole 24 Ore.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ministero degli interni, violenza, cyberattacchi, furto, rapina