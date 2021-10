https://it.sputniknews.com/20211025/migranti-colloquio-telefonico-tra-lamorgese-e-il-ministro-turco-per-prevenire-i-flussi-13462008.html

Migranti: colloquio telefonico tra Lamorgese e il ministro turco per prevenire i flussi

Concordata l'agenda del prossimo incontro bilaterale in presenza che si svolgerà a Roma, con un focus sui flussi migratori irregolari via mare. 25.10.2021, Sputnik Italia

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro dell'Interno della Repubblica di Turchia, Suleyman Soylu. Lo ha fatto sapere il Viminale con una nota ufficiale. I due ministri hanno discusso su temi di comune interesse e, in particolare, sulla collaborazione delle forze di polizia dei due Paesi per quanto riguarda il contrasto al terrorismo, al cybercrime, al narcotraffico e alle organizzazioni criminali che sfruttano e alimentano i flussi dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo orientale.Inoltre durante la conversazione telefonica Lamorgese e Soylu hanno concordato l'agenda di un incontro bilaterale in presenza, che si svolgerà prossimamente a Roma, con "una specifica attenzione anche alla prevenzione dei flussi migratori irregolari via mare", rende noto il Viminale.

italia, turchia