Mattarella a Foggia: "La criminalità organizzata si combatte con la formazione delle coscienze"

Mattarella a Foggia: "La criminalità organizzata si combatte con la formazione delle coscienze"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università di Foggia. 25.10.2021

2021-10-25T15:49+0200

2021-10-25T15:49+0200

2021-10-25T15:49+0200

Per combattere la criminalità organizzata è "fondamentalmente indispensabile la formazione delle coscienze". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022. L'Ateneo concorre alla formazione delle coscienze con "l’insegnamento universitario, il clima universitario, la comunità universitaria che, come presidio di cultura, è ovunque un elemento di sostegno della comunità nazionale, delle comunità locali, dei territori, del senso di libertà, di pienezza di prospettive per chiunque, di uguaglianza", ha sottolineato Mattarella.Ai giovani il Presidente della Repubblica chiede "di impegnarsi, di non tirarsi indietro di accettare il rischio, di mettersi in gioco". E' questo, sottolinea Sergio Mattarella, menzionando le parole pronunciate da un rappresentante degli studenti, "l’orizzonte che tutto il nostro Paese si pone come obiettivo, di cui tutto il nostro Paese ha bisogno"."Impugniamo penne non pistole"Il tema dell'università come presidio di legalità è stato al centro dell'intervento del Presidente del Consiglio degli Studenti, Mirko Bruno, durante la cerimonia a cui ha preso parte il Capo dello Stato. Proprio questa circostanza "giova il più grande cancro di questa terra: la criminalità organizzata. Ne giova tutta quella feccia che, quotidianamente, tra le vie di questa città, accoglie all'interno giovani privi di sogni, passioni, desideri", afferma lo studente. La Lectio magistralis è stata svolta da Daniela Dato, Professore associato di Pedagogia generale e sociale. La cerimonia si è conclusa con la Prolusione di Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università di Foggia e con l’intervento del Presidente Mattarella.

