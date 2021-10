https://it.sputniknews.com/20211025/maltempo-in-sicilia-esonda-il-fiume-simeto-strade-allagate---video-13456247.html

Maltempo in Sicilia: esonda il fiume Simeto, strade allagate - Video

Maltempo in Sicilia: esonda il fiume Simeto, strade allagate - Video

Chiusa la statale 194 Ragusana in entrambe le direzioni. Resta critica per il maltempo la situazione nel catanese. Ancora in corso le ricerche della coppia di... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T12:04+0200

2021-10-25T12:04+0200

2021-10-25T12:04+0200

sicilia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/829/63/8296320_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_675907311b4254f90f25f8531b64a28d.jpg

Il maltempo continua a provocare danni e disagi in Sicilia. La situazione resta critica nel catanese, dove l'esondazione del fiume Simeto sta provocando seri disagi alla circolazione.Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 194 Ragusana dal km 0,300 al km 1. Chiusa temporaneamente statale 385 Di Palagonia in entrambe per la presenza di fango e detriti in carreggiata, dal km 25 al km 29 all'altezza di Lentini, Siracusa. Stesso provvedimento adottato per la strada statale 120 Dell'Etna e delle Madonie dal km 176,00 al km 179,000 all'altezza di Bronte, sempre nel catanese.Le squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco sono costantemente al lavoro per le centinaia di richieste di interventi. Le raffiche di vento hanno sradicato alberi mentre le piogge mandano in tilt il traffico cittadino, provocando alluvioni. Ancora in corso le ricerche della coppia di anziani dispersa ieri a Scordia, nel catanese. La protezione civile ha emesso l'allerta massima su Sicilia e Calabria per il maltempo, che si prevede durerà per tutta la giornata di lunedì 25 ottobre.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia