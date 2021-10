https://it.sputniknews.com/20211025/mafia-blitz-dei-carabinieri-contro-il-mandamento-di-san-giuseppe-jato-e-san-cipirello-13454706.html

Mafia, blitz dei Carabinieri contro il mandamento di San Giuseppe Jato e San Cipirello

Tra gli indagati anche un ex capo dei vigili urbani di San Giuseppe Jato. 25.10.2021, Sputnik Italia

Al termine di un'operazione svolta a San Giuseppe Jato e San Cipirello, in provincia di Palermo, i carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo siciliano hanno eseguito 10 misure cautelari, di cui 8 in carcere, una ai domiciliari e una di sospensione dal servizio.I provvedimenti, come riporta il Giornale di Sicilia, sono stati emessi dal Gip del locale tribunale nei confronti di 10 soggetti, accusati dei reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, cessione di sostanze stupefacenti e accesso abusivo al sistema informatico.L'inchiesta che li vede indagati ha preso le mosse nel 2017 ed è stata coordinata dal Procuratore aggiunto della Dda, Salvatore De Luca, all'indomani dell'arresto di Ignazio Bruno, il boss del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, e del suo autista e consigliere Vincenzo Simonetti.Tutti gli arrestati devono rispondere dell'accusa di avere esercitato il controllo del territorio attraverso le estorsioni e di essersi aggiudicati illegalmente gli appalti di opere realizzate sia nella valle dello Jato che a Palermo.Secondo gli investigatori, l'organizzazione criminale gestiva anche lo spaccio di hashish a Palermo, nei mandamenti mafiosi di Santa Maria del Gesù e Porta Nuova, e a San Giuseppe Jato.

