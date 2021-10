https://it.sputniknews.com/20211025/la-pandemia-finira-quando-il-mondo-decidera-di-porvi-fine-afferma-il-direttore-delloms-13454407.html

"La pandemia finirà quando il mondo deciderà di porvi fine", afferma il direttore dell'OMS

"La pandemia finirà quando il mondo deciderà di porvi fine", afferma il direttore dell'OMS

Per Tedros Adhanom Ghebreyesus il mondo possiede tutti gli strumenti necessari per mettere fine alla crisi sanitaria legata al Covid-19. 25.10.2021, Sputnik Italia

La pandemia di coronavirus finirà quando tutte le nazioni inizieranno a utilizzare efficacemente gli strumenti sanitari a loro disposizione.Ad affermarlo è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus:Il capo dell'OMS ha invitato i paesi del G20 che hanno già vaccinato il 40% della loro popolazione a impegnarsi attivamente nel meccanismo COVAX, così come nell'African Vaccine Acquisition Trust (AVAT).Domenica, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato il G20 a raccogliere 8 miliardi di dollari per garantire un'equa distribuzione dei vaccini COVID-19 in tutto il mondo.Parlando allo stesso vertice mondiale sulla sanità a Berlino, Guterres ha affermato che all'inizio di ottobre si era unito al capo dell'OMS per lanciare una strategia globale per la vaccinazione contro il Covid-19, che suggerisce un piano credibile ed economico per fornire vaccini al 40% delle persone in tutti i Paesi entro la fine di quest'anno e il 70% entro la metà del 2022.

