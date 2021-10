https://it.sputniknews.com/20211025/la-nigeria-lancia-oggi-la-sua-moneta-digitale-enaira-13448050.html

La Nigeria lancia oggi la sua moneta digitale: eNaira

La Nigeria lancia oggi la sua moneta digitale: eNaira

Il paese africano entra nel mondo delle criptovalute con Enaira

2021-10-25T07:20+0200

2021-10-25T07:20+0200

2021-10-25T07:20+0200

economia

moneta digitale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/13447651_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e6a12ff742aea2de56269ea0b1660f73.jpg

Il documento osserva che da alcuni anni la Banca centrale studiava la possibilità di creare una valuta digitale. La valuta eNaira dovrebbe facilitare le transazioni finanziarie per tutte le classi sociali della popolazione. La Banca centrale sottolinea che proseguirà con i lavori insieme ai partner sullo sviluppo di eNaira per garantire che il sistema funzioni senza problemi per tutti gli utenti, in particolare nelle aree rurali del Paese e per le persone senza un conto corrente bancario.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, moneta digitale