https://it.sputniknews.com/20211025/ipo-delimobil-la-forchetta-di-prezzo-fissata-fra-10-e-12-dollari-per-titolo-13464354.html

IPO Delimobil, la forchetta di prezzo fissata fra 10 e 12 dollari per titolo

IPO Delimobil, la forchetta di prezzo fissata fra 10 e 12 dollari per titolo

Delimobil ha fissato il range di prezzo indicativo tra 10 e 12 dollari per titolo nell'ambito di offerta pubblica iniziale (IPO), ha affermato la società.

2021-10-25T22:35+0200

2021-10-25T22:35+0200

2021-10-25T22:35+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/13464252_0:257:3082:1991_1920x0_80_0_0_cfcf232465c8e173831e297702dd572b.jpg

La società intende quotare American Depositary Shares (ADS) alla Borsa di New York (NYSE) con una quotazione secondaria alla Borsa di Mosca con il simbolo azionario DMOB.Delimobil pianifica di collocare nel quadro dell'IPO 20 milioni di ADS, ogni titolo equivale a due azioni ordinarie. Gli organizzatori dell'accordo hanno a disposizione un'opzione di ulteriore collocamento per un importo di 3 milioni di ADS. In tal modo, la società può raccogliere $ 200-240 milioni ($ 230-276 milioni se viene esercitata l'opzione).Al completamento dell'offerta in circolazione saranno 152 milioni di azioni ordinarie di Delimobil (158 milioni in caso di esercizio dell'opzione). Quindi, il flottante della società potrebbe ammontare al 26,3-29,1% e la sua capitalizzazione ammonterà a 760-912 milioni di dollari (senza considerare l'opzione).Il servizio di car sharing Delimobil è stato lanciato nel 2015. Al momento la compagnia dispone di oltre 18.000 automobili. Il proprietario effettivo di Delimobil attraverso i fondi di cartolarizzazione MK Impact Finance (37,96% delle azioni) e Mikro Fund (16,89%), nonché D-Mobility Worldwide (13,37%) risulta essere il co-fondatore del servizio Vincenzo Trani. Ad ottobre nel Consiglio di amministrazione della società è entrato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

https://it.sputniknews.com/20211011/renzi-punta-alla-russia-e-entra-nel-cda-di-delimobil-iv-tutto-regolare-13265175.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia