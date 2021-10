https://it.sputniknews.com/20211025/il-falso-made-in-italy-nel-mondo-supera-i-100-miliardi-di-euro-la-piu-taroccata-e-la-mozzarella-13456346.html

Il falso Made in Italy nel mondo supera i 100 miliardi di euro: la più taroccata è la mozzarella

Il falso Made in Italy nel mondo supera i 100 miliardi di euro: la più taroccata è la mozzarella

Poi il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, il Provolone, il Pecorino romano, i salumi, i vini e il Pesto alla genovese. L’ “italian sounding” vale il doppio... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T11:47+0200

2021-10-25T11:47+0200

2021-10-25T11:47+0200

made in italy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/675/72/6757257_0:138:1921:1218_1920x0_80_0_0_be060cfa27b903d2614b63dd9518d299.jpg

Un giro d’affari che vale miliardi. I prodotti agroalimentari italiani falsi sono sempre più diffusi nel mondo e il valore ha superato i 100 miliardi di euro, il doppio delle esportazioni di cibo Made in Italy nel mondo, denuncia la Coldiretti che ha presentato la classifica dei 10 prodotti italiani più imitati a Tuttofood alla Fiera di Milano. Prima in classifica, tra i più taroccati, la mozzarella.Per colpa del cosiddetto "italian sounding" nel mondo - stima la Coldiretti - due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi senza alcun legame produttivo ed occupazionale con l’Italia.Imitazioni della mozzarella ci sono anche in Brasile, in Argentina, in Thailandia, nello Sri Lanka, e in Danimarca. Non mancano falsi in Slovenia, Ungheria e Romania, e in Germania cambia addirittura nome in Zottarella.Gli altri prodotti taroccatiNella top ten dell’agroalimentare falso, al secondo posto si piazzano il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, con l'infinita serie di varianti Parmesan, dal Parmesao al Reggianito.Terzo e quarto il Provolone e il pecorino Romano. Segue il salame con denominazioni tra le più svariate, quello Calabrese, Toscano, il Firenze, Milano, Genova, Fiuliano, Napoli e persino un improbabile salame Bolzano, oltre che Casalingo.Al settimo posto, con al primo posto le imitazioni di Francia, Belgio e Regno Unito, i sughi, dal San Marzano a quello alla bolognese.In Brasile nella zona del Rio Grande diversi produttori rivendicano il diritto di continuare a usare la denominazione prosecco nell'ambito dell'accordo tra Unione Europea e Paesi del Mercosur. E preoccupa l’eventuale via libera al riconoscimento del Prosek croato dell’Ue.Molto imitato anche il Chianti in Usa e Canada, ma anche in Gran Bretagna.Decimo tra i prodotti più imitati il Pesto alla genovese: si trova in Germania, quanto negli Stati Uniti con lo Spicy Thai Pesto, e persino in Sudafrica dove c'è il Basil Pesto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

made in italy