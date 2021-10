https://it.sputniknews.com/20211025/hertz-vara-la-svolta-elettrica-ordinate-100000-automobili-tesla-13463415.html

Hertz vara la svolta elettrica: ordinate 100.000 automobili Tesla

Hertz vara la svolta elettrica: ordinate 100.000 automobili Tesla

Hertz, una delle più grandi catene di autonoleggio al mondo, ha annunciato la creazione di una flotta di veicoli elettrici a noleggio e ha ordinato 100.000... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T23:05+0200

2021-10-25T23:05+0200

2021-10-25T23:05+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/11900939_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e8288e7c8c4b1f3d0522fb0083bb669.jpg

In particolare, la società di Elon Musk fornirà a Hertz veicoli elettrici Tesla Model 3. Dall'inizio di novembre, i clienti di Hertz potranno noleggiare veicoli elettrici nei punti di noleggio agli aeroporti e nelle principali regioni degli Stati Uniti, nonché in alcune città europee. Circa 3mila stazioni di ricarica Tesla saranno a disposizione dei clienti.Inoltre, Hertz fornirà ai clienti guide digitali per l'utilizzo e la guida di veicoli elettrici. A breve sarà possibile noleggiarli anche mediante l'applicazione mobile.La società ha reso noto sul proprio profilo Twitter uno spot pubblicitario con la star del football americano, Tom Brady, in cui presenta la flotta di auto elettriche.Hertz, colosso dell'autonoleggioHertz è stata fondata più di 100 anni fa a Chicago, è uno dei leader nel mercato globale dell'autonoleggio. La catena dispone di quasi 2.000 punti di noleggio negli Stati Uniti e più di 5.000 in tutto il mondo, anche in Italia. La società ha presentato istanza di fallimento nel maggio del 2020 e Knighthead Capital Management e Certares Opportunities successivamente hanno finanziato l'uscita dalla procedura fallimentare.La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici e tecnologie correlate. La società ha sede a Palo Alto, California, USA. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici utilizzando la propria tecnologia e li vende ad altre case automobilistiche, in particolare Toyota e Daimler.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia