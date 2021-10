https://it.sputniknews.com/20211025/gli-abitanti-dellisola-di-pasqua-dicono-no-al-ritorno-dei-turisti-dopo-il-covid-13461508.html

Gli abitanti dell'isola di Pasqua dicono no al ritorno dei turisti dopo il Covid. Al referendum vince il NO

Domenica scorsa, gli abitanti di Rapa Nui sono stati chiamati alle urne per rispondere "sì" o "no" alla domanda se vorrebbero che l'isola apra ai turisti a partire da gennaio 2022.Solo 972 persone hanno partecipato al referendum, meno del 20% della popolazione dell'isola.I risultati del voto non sono vincolanti. La decisione definitiva sarà presa dalle autorità della provincia di Valparaìso, alla quale appartiene l'isola, oppure dal ministero della Salute cileno.L'isola di PasquaL'isola di Pasqua nell'Oceano Pacifico è una delle isole più remote al mondo: è situata a 3.514 chilometri dalla costa continentale del Cile, mentre il luogo abitato più vicino, le isole Pitcairn, è a 2.075 chilometri.L'isola di Pasqua è famosa per i moai, statue di pietra sparse in tutta l'isola. È anche un sito del patrimonio dell'umanità UNESCO.

