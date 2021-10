https://it.sputniknews.com/20211025/eitan-biran-il-tribunale-ha-deciso-il-piccolo-ritornera-in-italia-13460950.html

Eitan Biran, il tribunale ha deciso: il piccolo ritornerà in Italia

Eitan Biran, il tribunale ha deciso: il piccolo ritornerà in Italia

Il bambino sopravvissuto alla strage del Mottarone deve tornare in Italia dalla zia. Lo ha deciso in Israele il tribunale della Famiglia di Tel Aviv. Il nonno materno annuncia il ricorso.

2021-10-25T16:37+0200

2021-10-25T16:37+0200

2021-10-25T16:37+0200

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11330169_0:238:1600:1138_1920x0_80_0_0_a54edb93695b67b843f622189c94893d.jpg

Eitan Biran dovrà tornare in Italia dalla zia paterna a cui era stato affidato dalla giustizia italiana. Lo ha deciso il tribunale della Famiglia di Tel Aviv. Per la giudice Iris Ilotovich Segal, il piccolo ha “legami più forti e si sente più a suo agio con la sua famiglia italiana e l’ambiente circostante di quanto non ne abbia con la sua famiglia israeliana e l’ambiente circostante”Il bambino di 6 anni, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, è al centro di una contesa familiare per l'affidamento. Lo scorso settembre era stato rapito e portato in Israele dal nonno materno, Shmuel Peleg, condannato a pagare 70mila Shekel (circa 18mila euro) di spese processuali. Rigettata la tesi del nonnoNon è stata accolta la tesi del nonno secondo cui la zia non aveva diritto di tutela. Al contrario la corte riconosce l'allontanamento del minore viola la Convenzione dell'Aja. La soddisfazione della ziaAya Biran, zia di Eitan e sua tutrice legale, ha espresso si è detta felice per il verdetto che ha disposto il ritorno in Italia del bambino, sulla base della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori. Ricucire lo strappoIl giudice ha invitato le famiglie a ricucire lo strappo per il benessere di Eitan, che richiede una collaborazione tra le famiglie coinvolte. Il ricorsoLa decisione del giudice di Tel Aviv non pone fine alla vicenda giudiziaria. La famiglia Peleg presenterà ricorso contro la sentenza di oggi. Lo ha annunciato il portavoce del nonno materno di Eitan.

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israele