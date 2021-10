https://it.sputniknews.com/20211025/deve-riposare-la-regina-elisabetta-salta-la-funzione-domenicale-dopo-il-ricovero-13459477.html

"Deve riposare": la regina Elisabetta salta la funzione domenicale dopo il ricovero

"Deve riposare": la regina Elisabetta salta la funzione domenicale dopo il ricovero

La regina Elisabetta ha dovuto saltare la funzione domenicale alla Cappella di Tutti i Santi di Windsor domenica scorsa, evento alquanto insolito per l’assidua... 25.10.2021, Sputnik Italia

La regina del Regno Unito e dei reami del Commonwealth, la 95enne Elisabetta II, al secolo Elizabeth Alexandra Mary, domenica scorso ha dovuto rinunciare alla consueta funzione religiosa alla Cappella Reale di Tutti i Santi del Windsor Great Park, a Berkshire.Il fatto mette in allarme i media britannici, in quanto è rinomata l’assiduità e la devozione della regina, tanto che la sua assenza lascia sospettare che le sue condizioni di salute non siano ancora affatto buone dopo il ricovero dei giorni scorsi.La monarca britannica aveva dovuto trascorrere una notte all'ospedale del re Edoardo VII la scorsa settimana, e, seppure i rapporti dicano che si sia trattata di una mera precauzione, la riduzione delle sue attività in pubblico sono ritenute dai media un campanello di allarme poco rassicurante.La regina Elisabetta avrebbe affermato di voler riprendere le sue funzioni ufficiali entro pochi giorni, hanno suggerito i media britannici, nel frattempo, tuttavia, tutte le cerimonie di investitura saranno eseguite da altri membri della famiglia reale."È sfinita", avrebbe detto una fonte interna a Buckingham Palace al Daily Mail, aggiungendo che "Il suo ufficio privato seguirà costantemente la sua agenda e la modificherà come e quando sarà necessario".La fonte ha aggiunto che la monarca vorrebbe riprendere le sue funzioni ufficiali al più presto e prevede di essere in grado di guidare la famiglia reale al vertice sui cambiamenti climatici COP26 a Glasgow che prenderà il via sabato 31 ottobre.La scorsa settimana, Elisabetta II aveva dovuto annullare una visita programmata in Irlanda del Nord dopo essere stata consigliata dai medici di riposare per alcuni giorni, poiché, secondo quanto riferito, avrebbe preso un raffreddore stagionale e, vista la rispettabile età, sarebbe meglio si riguardasse il più possibile. Per inciso, quella singola notte in ospedale della scorsa settimana, è stato il suo unico ricovero in 8 anni, da quando era stata messa in osservazione nel 2013 per sintomi di gastroenterite.

