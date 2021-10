https://it.sputniknews.com/20211025/covid-tentato-furto-con-scasso-allhub-vaccinale-di-comacchio-si-cercano-i-responsabili-13460261.html

Covid, tentato furto con scasso all'hub vaccinale di Comacchio: si cercano i responsabili

Un gruppo di ignoti si è introdotto in maniera illecita nell'hub vaccinale situato nel palasport di Comacchio, in provincia di Ferrara. 25.10.2021, Sputnik Italia

Il tentato furto con effrazione si è consumato la scorsa notte, con i militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno constatato la forzatura dell'accesso posteriore, il furto di un pc portatile, poi abbandonato al di fuori della struttura, e il danneggiamento di alcuni arredi e del termostato della struttura.Non sono invece stai registrati danni ai freezer all'interno dei quali erano conservate le dosi di vaccino.Le forze dell'ordine al momento escludono che possa essersi trattato di un atto dimostrativo, sebbene l'ipotesi non venga scartata a priori.A sporgere denuncia in seguito all'accaduto è stata l'Ausl, confermando tuttavia il programma per le vaccinazioni odierne.Quanto accaduto a Comacchio è stato definito un "atto gravissimo" dall'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, che ha ricordato altri recenti episodi di stampo no vax in Romagna e nel modenese.Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, che ha auspicato un rapido sviluppo per le indagini sul caso:

