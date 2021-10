https://it.sputniknews.com/20211025/covid-sileri-non-preoccupano-molto-gli-studi-gb-su-variante-delta-plus-13455665.html

Covid, Sileri: "Non preoccupano molto gli studi GB su variante Delta Plus"

Covid, Sileri: "Non preoccupano molto gli studi GB su variante Delta Plus"

Per il sottosegretario alla Salute nel 2022 ci sarà la transizione da pandemia a endemia, ma il green pass sarà "l'ultima cosa ad essere rimossa" 25.10.2021

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, rassicura sulla nuova variante Delta plus del Covid--19. La situazione epidemiologicaPrevede che "la transizione da pandemia a endemia accadrà anche in una parte del 2022", ma avverte che dovremo ancora avere a che fare con mascherine e Green pass."Le mascherine prima o poi le toglieremo ma non è una cosa da fare oggi, lo vedete da quello che sta succedendo in Gran Bretagna". Per quanto riguarda il Green pass, invece, "si va per gradi, per adesso non abbiamo ancora la capienza piena in diverse attività, abbiamo ancora la distanza, la mascherina". Obbligo vaccinaleSileri non ritiene che con "l'obbligo vaccinale si guadagnino punti percentuali della vaccinazione."Si ottengono parlando con le persone e cercando di convincerle. Siamo vicini al 90%, anche non obbligo non si andrebbe oltre".La vaccinazione in ItaliaNella campagna di vaccinazione nazionale sono state somministrate 88.748.661 dosi di vaccini contro il Covid-19, secondo i dati del report Aifa aggiornati alla mattina di lunedì 25 ottobre. Hanno completato il ciclo di vaccinazione 44.377.699 di persone, pari all'82,17% degli over 12. Sono state somministrate 210.960 dosi addizionali e 819.427 terze dosi di richiamo.

