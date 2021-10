https://it.sputniknews.com/20211025/covid-ministro-della-salute-britannico-ipotizza-vaccino-obbligatorio-per-i-sanitari-13457522.html

Covid, ministro della Salute britannico ipotizza vaccino obbligatorio per i sanitari

Covid, ministro della Salute britannico ipotizza vaccino obbligatorio per i sanitari

25.10.2021

Il governo del Regno Unito, presieduto dal premier Boris Johnson, starebbe valutando l'ipotesi di introdurre la doppia dose di vaccino obbligatoria per tutto il personale del servizio sanitario nazionale (Nhs).Ad affermarlo oggi ai microfoni della Bbc è stato il ministro della Salute, Sajid Javid:Il titolare della salute britannico ha quindi ribadito che medici e infermieri non solo affrontano un maggiore rischio di infezione, ma siano anche a contatto con persone particolarmente vulnerabili.A dispetto di un periodo in cui i contagi in Gran Bretagna sono tornati a salire e restano giornalmente ben al di sopra delle 45.000 unità, Jarid ha comunque escluso il ripristino delle restrizioni precauzionali revocate dal governo lo scorso 19 luglio.Escluso dunque, almeno per il momento, il ricorso al cosiddetto piano B, ovvero la reitnroduzione della mascherina obbligatoria nei luoghi pubblici affollati e l'istituzione di un Green Pass vaccinale.Nel complesso, dall'inizio della pandemia in Gran Bretagna si sono registrati 8,77 milioni di casi di infezione e 140.000 vittime.

