Covid in Italia: 2.535 nuovi casi, 30 decessi, tasso di positività sale a 1,1%

2021-10-25T16:59+0200

2021-10-25T16:59+0200

2021-10-25T16:59+0200

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso lunedì 25 ottobre dal ministero della Salute mostra un aumento del tasso di positività sopra l'1 per cento, nonostante una riduzione dei contagi quotidiani. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2.535 nuovi casi su 222.385 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 3.725 a fronte di 403.715 test effettuati. Il tasso di positività passa da 0,9 di domenica a 1,1 per cento di oggi, in crescita di due decimali. Quest'oggi sono stati registrati 30 decessi, in aumento rispetto ai 24 morti di sabato, mentre il numero di guariti o dimessi dagli ospedali è 2.626, rispetto ai 2.940 di ieri.Il numero degli attuali positivi sale a 74.654, in calo di 121 unità rispetto al giorno precedente.La regione con il maggior incremento dei contagi è la Sicilia con 443 nuovi positivi, seguita da Lazio con 386 casi ed Emilia Romagna con 362.Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni in terapia intensiva sono ricoverati 338 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, con 16 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579, e sono 106 in più rispetto a domenica.Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.743.720 casi accertati, 131.856 decessi e 4.537.210 guariti.Intanto sono 88.748.661 le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi nel Paese, secondo il report Aifa aggiornato a lunedì 25 ottobre. In 44.377.699 persone (82,17% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione. In 210.960 persone hanno ricevuto la terza dose di addizionale e in 819.427 il richiamo.

