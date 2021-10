https://it.sputniknews.com/20211025/covid-in-danimarca-tasso-di-contagi-in-aumento-nonostante-lalto-livello-di-immunizzazione-13456095.html

Covid, in Danimarca tasso di contagi in aumento nonostante l'alto livello di immunizzazione

Covid, in Danimarca tasso di contagi in aumento nonostante l'alto livello di immunizzazione

La Danimarca è uno dei Paesi europei con il tasso di vaccinazioni più alto, pari a circa il 75% della popolazione. 25.10.2021, Sputnik Italia

Un totale di 1.349 persone sono risultate positive al COVID-19 in Danimarca nelle ultime 24 ore, ha annunciato il Danish State Serum Institute, riportando il tasso di infezione più alto da maggio.Circa 160 cittadini danesi sono stati ricoverati in ospedale per Covid in un solo giorno, per quella che è, anche in questo caso, la cifra più alto dal mese di maggio. Allo stesso tempo il valore dell'Rt nel Paese è balzato a 2,01, per il livello più alto dallo scorso gennaio.L'esperto ha sottolineato che l'anno scorso la Danimarca ha visto un aumento dei contagi anche durante le vacanze autunnali, poiché molti tendono a socializzare di più e i contatti e i viaggi diventano più frequenti.Tuttavia, a sorprendere maggiormente gli esperti è stato l'aumento del tasso di infezione tra i vaccinati, che in Danimarca rappresentano circai il 75%, su una popolazione complessiva di 5,8 milioni di persone."Sebbene i vaccini siano buoni, c'è qualcosa qui che indica che non sono così buoni come vorremmo", ha ancora spiegato Andreasen.Secondo Allan Randrup Thomsen, professore di virologia all'Università di Copenhagen, la Danimarca sta assistento ad un aumento dei positivi tra i vaccinati proprio in quanto la maggior parte della popolazione danese è stata completamente immunizzata.A metà settembre la Danimarca ha rimosso tutte le restrizioni anti-Covid, alcune delle quali erano in vigore da quasi 550 giorni, in virtù degli alti tassi di vaccinazione e diventando una delle prime nazioni europee ad andare in questa direzione.Tra le altre cose, è stato abolito l'obbligo di mascherina e non sono più necessari i Green Pass, che la Danimarca aveva introdotto per prima sei mesi fa.Finora nel Paese scandinavo sono stati rilevati un totale di 376.000 casi di infezione da Covid-19, a fronte di poco meno di 3.000 vittime.

