https://it.sputniknews.com/20211025/covid-crisanti-terza-dose-a-tutti-se-non-vogliamo-finire-come-gb-13457100.html

Covid, Crisanti: "Terza dose a tutti se non vogliamo finire come GB"

Covid, Crisanti: "Terza dose a tutti se non vogliamo finire come GB"

Nella campagna di vaccinazione nazionale sono state somministrate 88.748.661 dosi di vaccini contro il Covid-19, secondo i dati del report Aifa aggiornati alla... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T13:22+0200

2021-10-25T13:22+0200

2021-10-25T13:22+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/10094363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e93621aa85ca03a5653dcabd731a7c5e.jpg

"Se non vogliamo che accada quello che stiamo vedendo in Gran Bretagna, la terza dose dovrebbero farla tutti". Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, questa mattina ospite a Rotocalco 264 su Cusano Italia Tv.Ripetere la vaccinazione ogni annoCrisanti inoltre ritiene probabile che "ogni anno bisognerà ripetere la vaccinazione". Si dovrà "raggiungere un equilibrio a livello di popolazione tra persone vaccinate e persone guarite che bloccano la diffusione del virus, questo è un processo naturale che via via si stabilizza. Eliminare completamente un virus che si è stabilizzato è praticamente impossibile”.Vaccino antinfluenzaleCaduto l'obbligo di mascherine all'aperto e le misure di restrizione e distanziamento, il vaccino antifluenza è "forse è più importante quest’anno che l’anno scorso", afferma il virologo. La vaccinazione in ItaliaNella campagna di vaccinazione nazionale sono state somministrate 88.748.661 dosi di vaccini contro il Covid-19, secondo i dati del report Aifa aggiornati alla mattina di lunedì 25 ottobre. Hanno completato il ciclo di vaccinazione 44.377.699 di persone, pari all'82,17% degli over 12. Sono state somministrate 210.960 dosi addizionali e 819.427 terze dosi di richiamo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia