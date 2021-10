https://it.sputniknews.com/20211025/conte-leali-al-governo-draghi-ma-pretendiamo-il-rispetto-degli-impegni-13454562.html

Conte: “Leali al governo Draghi ma pretendiamo il rispetto degli impegni"

Il Reddito di cittadinanza verrà rifinanziato, dice il leader del M5S. E sulle fibrillazioni nel movimento: “Chi ci vuole disuniti resterà a bocca asciutta”. 25.10.2021, Sputnik Italia

Fiducia e appoggio, ma ad alcune condizioni. Il Movimento 5 Stelle è pronto a restare al fianco del governo Draghi “ma non staremo zitti e buoni se si tratta di difendere i nostri valori”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando al Corriere della Sera di scenari politici e del futuro del suo partito.Quindi, “pretendiamo il rispetto degli impegni”, dice l’ex premier ribadendo che il M5S mantiene il suo spirito costruttivo.Il nuovo M5S non rischiaPer Conte sul fronte interno del Movimento è in corso il “processo di rilancio” che è “solo all’inizio e già facciamo tanta paura. Occorrerà tempo per raccogliere il risultato della semina”.Sugli scossoni interni al partito e le lotte di potere risponde: Elezioni vicine e Draghi al Colle?L’ex premier non vuole nel frattempo parlare di elezioni anticipate o di voto per il Quirinale e bacchetta chi un giorno dopo l’altro chiede se il prossimo presidente della Repubblica sarà l’attuale premier.E in questa situazione il M5S “non pensa alle proprie convenienze ed è per questo che non vogliamo contribuire a distrarre il governo: c’è da fare la riforma del fisco, delle pensioni, degli ammortizzatori sociali, del salario minimo...”

