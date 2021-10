https://it.sputniknews.com/20211025/colombia-il-boss-del-narcotraffico-otonel-sara-estradato-negli-usa-13456819.html

Colombia, il boss del narcotraffico Otonel sarà estradato negli USA

Il governo degli Stati Uniti aveva posto una taglia da $ 5 milioni per la cattura di Dario Antonio Usuga. 25.10.2021, Sputnik Italia

Otoniel, il narcotrafficante più ricercato della Colombia, al secolo conosciuto come Dario Antonio Usuga, sarà estradato negli Stati Uniti dopo la sua cattura, avvenuta al termine di un blitz di esercito, polizia ed aeronautica colombiana.Lo hanno annunciato in queste ore le autorità di Bogotà, in una nota in cui viene precisato che Usuga risulta essere uno dei criminali più ricercati dalla Dea americana, e si trova attualmente in una base militare della capitale in attesa dell'estradizione.Per la cattura del boss del narcotraffico colombiano, gli USA avevano offerto una taglia da $ 5 milioni.La cattura di UsugaDario Antonio Usuga è stato arrestato dalla polizia e dall'esercito colombiano in una zona di giungla al confine con Panama.L'operazione Osiris, durante la quale ha perso la vita un agente di polizia, ha mobilitato circa 500 membri delle forze di sicurezza, supportati da 22 elicotteri."Otoniel" è stato poi trasferito a Bogotà in aereo, dove e' stato condotto a una stazione di polizia sotto una stretta scorta.

