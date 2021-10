https://it.sputniknews.com/20211025/bombardieri-strategici-usa-svolgono-missione-di-addestramento-in-estonia-13462817.html

Bombardieri strategici USA svolgono missione di addestramento in Estonia

Bombardieri strategici USA svolgono missione di addestramento in Estonia

Due bombardieri strategici dell'aeronautica militare statunitense B-1B Lancer, in grado di trasportare armi nucleari, hanno tenuto voli di addestramento in... 25.10.2021, Sputnik Italia

Alle manovre è stata praticata la cooperazione delle unità di aeronautica con quelle di forze di terra, dove i mitraglieri svolgono un ruolo importante nell'interazione tra i due tipi di forze armate, dirigendo gli attacchi aerei contro il nemico nella prima linea del fronte, osserva il servizio stampa.Gli Stati Uniti conducono tali esercitazioni in maniera sistematica per testare la propria prontezza al combattimento; esercitazioni di questo tipo aiutano anche a migliorare il livello di addestramento degli specialisti militari degli stati membri della NATO.B-1B LancerIl B-1B Lancer è un bombardiere strategico supersonico con un'ala variabile, progettato per sfuggire ai sistemi di difesa aerea volando a velocità supersoniche ad altitudini ultra-basse. L'aereo è costruito con l'utilizzo di materiali radar-assorbenti ed è dotato di attrezzature per la guerra elettronica.Il B-1B è in grado di utilizzare un'ampia gamma di armi: bombe convenzionali e guidate, missili da crociera, nonché armi nucleari. L'autonomia del velivolo è di 12.000 chilometri.

