Bolsonaro: "I vaccinati sono più esposti all'Aids". Ma Facebook cancella il post

Bolsonaro: "I vaccinati sono più esposti all'Aids". Ma Facebook cancella il post

Per Bolsonaro si tratta del secondo post cancellato, dopo quello di marzo 2020 in cui aveva promosso l'utilizzo della clorochina per curare il Covid-19. 25.10.2021

2021-10-25

2021-10-25T17:44+0200

2021-10-25T17:44+0200

Nuovi momenti di tensione tra Facebook e Jair Bolsonaro, con il presidente brasiliano che nelle scorse ore si è visto cancellare una pubblicazione sul proprio profilo ufficiale.Nel post incriminato, una diretta video, Bolsonaro aveva sostenuto l'esistenza di un non meglio precisato legame tra vaccini anti-Covid e AIDS, per il quale persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid sarebbero maggiormente esposte alla sindrome da immunodeficienza acquisita.Tale affermazione è stata immediatamente contestata e dichiarata falsa da diverse voci della comunità scientifica e medica internazionale.Si tratta del secondo post di Bolsonaro rimosso da Facebook dopo quello del mese di marzo 2020, quando il capo di stato brasiliano promuoveva l'assunzione della clorochina, farmaco contro la malaria, come trattamento preventivo anti-Covid.Nei giorni scorsi Bolsonaro era finito al centro di una polemica anche in Italia, in seguito alla proposta del sindaco di Anguillara Veneta, un Paese di 4.000 abitanti della provincia di Padova, di attribuire al presidente brasiliano la cittadinanza onoraria in quanto lo stesso comune aveva dato i natali al trisavolo dell'eminente politico.

