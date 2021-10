https://it.sputniknews.com/20211025/anticorpi-monoclonali-oltre-12000-i-trattamenti-su-pazienti-covid-in-italia-13460484.html

Anticorpi monoclonali, oltre 12.000 i trattamenti su pazienti Covid in Italia

Il trattamento con gli anticorpi monoclonali non è ancora stato approvato dall'EMA, ma è stato autorizzato per uso emergenziale con un decreto del ministro... 25.10.2021, Sputnik Italia

Ammontano a 12.016 i pazienti che in Italia sono stati fino ad oggi trattati con gli anticorpi monoclonali.E' quanto evidenziato dal 29° report dell'Agenzia Italiana del farmaco, relativo all'utilizzo di tale medicinale, destinato a soggetti a rischio di progressione al Covid-19 severo ma con recente insorgenza dlela malattia. La palma di Regione che ha trattato il maggior numero di pazienti con questa terapia spetta al Veneto, con 2.022 casi di utilizzo, seguito dal Lazio con 1.656. Il podio viene invece chiuso dalla Toscana, con 1.612.Agli ultimi posti della graduatoria Molise e Provincia autonoma di Bolzano, che hanno registrato appena 16 e 3 utilizzi rispettivamente.Ad oggi gli anticorpi monoclonali non hanno ancora ricevuto l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ma in Italia sono stati autorizzati in via temporanea con Decreto del Ministro della Salute a febbraio 2021 e sono disponibili a partire dal marzo dello stesso anno.Ad averli prescritti, fino ad oggi, sono state 203 strutture di 21 Regioni o Province Autonome, con la maggior parte dei trattamenti effettuata con la combinazione casirivimab-imdevimab (6.741), seguita dal mix bamlanivimab e etesevimab (4.452), da bamlanivimab da solo (823).

