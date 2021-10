https://it.sputniknews.com/20211025/alec-baldwin-si-stava-esercitando-puntando-la-pistola-contro-la-telecamera-ha-detto-il-regista-13458720.html

Alec Baldwin "si stava esercitando puntando la pistola contro la telecamera”, ha detto il regista

Alec Baldwin "si stava esercitando puntando la pistola contro la telecamera”, ha detto il regista

Alec Baldwin si stava esercitando con il revolver pochi istanti prima della tragica sparatoria, hanno riferito i media statunitensi, citando la testimonianza... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T14:23+0200

2021-10-25T14:23+0200

2021-10-25T14:23+0200

mondo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/13440385_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26e7bbf61b8daff3ac49e48d266e6664.jpg

Secondo Joel Souza, il regista rimasto ferito alla clavicola nel tragico incidente sul set del 21 ottobre che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, Baldwin stava provando la scena che prevedeva di puntare l'arma "verso la telecamera" in una chiesa, quando la pistola è esplosa improvvisamente. Il signor Souza ha descritto il momento in cui il revolver ha sparato come una "frusta e poi un forte schiocco".La notizia arriva quando appaiono ulteriori informazioni sull'incidente mortale durante le riprese del film western "Rust". Baldwin ha ferito il regista Joel Souza e il direttore della fotografia Halyna Hutchins con una pistola di scena, che avrebbe dovuto contenere cartucce a salve. La signora Hutching, 42 anni, è morta in seguito per la ferita riportata.La sua testimonianza fa maggior luce sul tragico incidente e tenta di fornire una spiegazione su come si sarebbero svolti gli eventi anche se alcuni punti dell’intera vicenda rimangono ancora irrisolti. Souza riferisce che dopo essersi preparati per la scena, la troupe ha fatto una pausa pranzo e poi è tornata sul set, ma ha precisato di "non essere sicuro che l'arma sia stata controllata di nuovo".Il regista 48enne ha detto che le pistole sul set del film erano state controllate dall'armiere, Hannah Gutierrez-Reed, e poi controllate di nuovo dall'assistente alla regia Dave Halls. Diversi armaioli, che hanno parlato con il New York Times, hanno detto che c'è una sequenza precisa sui set cinematografici su chi dà armi da fuoco agli attori, ma uno dei produttori di "Rust", che ha voluto rimanere anonimo, ha sostenuto che sia il signor Halls che la signora Gutierrez-Reed hanno dato pistole agli attori e l'avrebbero fatto non seguendo del tutto il protocollo.Il cameraman Reid Russell ha dichiarato che Alec Baldwin era stato "molto attento" con l'arma da fuoco nella scena precedente e aveva cercato di garantire la sicurezza sul set, assicurandosi che attori minorenni non fossero vicino a lui quando sparava con la pistola.Il regista Joel Souza ha detto che tutti sul set del film andavano d'accordo e che non vi erano alterchi tra i membri della troupe, per quanto ne sapesse.Chi ha sbagliato?Due diverse fonti vicine alla produzione del film western hanno detto ai media che l'armiere Hannah Gutierrez-Reed si stava comportando in modo pericoloso durante le riprese del film. Secondo loro, la 24enne avrebbe dato una pistola a un attore di 11 anni senza averla adeguatamente controllata, con addetti ai lavori che descrivono la donna come "inesperta e troppo giovane".La signora Gutierrez-Reed, figlia di un acclamato armaiolo di Hollywood, Thell Reed, temeva di non essere all'altezza del lavoro secondo alcune testimonianze, mentre secondo altre, sembrava fin troppo spregiudicata e spavalda.Un'altra persona che è stata incolpata per il tragico incidente è l'assistente alla regia Dave Halls. Secondo fonti, questi avrebbe gridato "pistola fredda", un termine che significa che un'arma da fuoco è sicura da usare perché caricata a salve, prima di dare il revolver a Baldwin.In precedenza, i media statunitensi avevano riferito che una settimana prima del tragico incidente, la controfigura di Baldwin aveva a sua volta sparato due colpi veri da un'arma da fuoco che anche in quel caso gli era stata detta "fredda". I rapporti hanno anche indicato che i membri della troupe avevano usato armi per esercitarsi al tiro usando proiettili veri.

https://it.sputniknews.com/20211024/caso-baldwin-raccolti-in-poche-ore-160mila-dollari-per-halyna-hutchins-13450555.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa