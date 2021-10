https://it.sputniknews.com/20211024/usa-sparatoria-in-un-campus-universitario-della-georgia-1-morto-e-7-feriti-13442227.html

USA, sparatoria in un campus universitario della Georgia: 1 morto e 7 feriti

USA, sparatoria in un campus universitario della Georgia: 1 morto e 7 feriti

Resta ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, così come è sconosciuta l'identità e il numero dei tiratori. 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T09:06+0200

2021-10-24T09:06+0200

2021-10-24T09:06+0200

mondo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/860/37/8603709_0:59:2047:1210_1920x0_80_0_0_ac96022d4fd2671e4dc790993844dc61.jpg

Otto persone sono rimaste ferite al termine di una sparatoria avvenuta sabato notte nei pressi di un campus studentesco della Fort Valley State University, nello stato americano della Georgia.Stando ai primi rapporti preliminari forniti dalle forze di polizia, uno studente dell'ateneo americano ha perso la vita, mentre altre sette persone sono state dichiarate in condizioni stabili.Dopo la sparatoria, il campus è stato bloccato per motivi di sicurezza, ma già ora gli studenti possono uscire ed entrare liberamente dal campus.Ad ogni modo, tutti gli eventi pubblici previsti per la mattinata odierna sono stati annullati.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa