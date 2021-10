https://it.sputniknews.com/20211024/tuttofood-coldiretti-record-storico-allestero-dellalimentare-made-in-italy-13448690.html

Tuttofood, Coldiretti: record storico all'estero dell'alimentare Made in Italy

Record storico nelle esportazioni dell'alimentare Made in Italy che volano verso quota quota 52 miliardi. Non è mai successo prima. 24.10.2021, Sputnik Italia

Le esportazioni di cibo italiano toccheranno quota 52 miliardi, se il trend di aumento del 13% sarà mantenuto. Per l'alimentare Made in Italy è un vero e proprio record storico che arriva dopo un anno di difficoltà dovuto alla pandemia di Covid-19. E' quanto emerge dalle proiezioni di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi otto mesi del 2021 diffuse in occasione di Tuttofood a Milano . E sarebbe stata proprio l'emergenza sanitaria, secondo Coldiretti ad aver provocato una svolta salutista a tavola. A livello globale i consumatori privilegiano nel carrello i prodotti della dieta mediterranea perché li considerano "alleati del benessere. Un'ulteriore spinta all'export sarebbe stata data dalle vittorie sportive degli italiani che hanno dato prestigio all'immagine del Made in Italy. Al primo posto tra i Paesi importatori dell'italian food c'è la Germania con un incremento del 9%, seguita dagli Stati Uniiti con un incremento del 3% a luglio. Al terzo posto c'è la Francia (+9%) e al quarto la Gran Bretagna, dove però le vendite sono stagnanti a causa delle difficoltà legate alla Brexit. Si segnala inoltre la crescita del 14% nel mercato russo e del 50% su quello cinese. Prandini: Ripartire dall'agroalimentarePer Prandini questa mancanza rappresenta un danno in "termini di minor opportunità di export al quale si aggiunge il maggior costo della “bolletta logistica”. Auspica che il Recovery Plan rappresenti "un'occasione unica da non perdere per superare i ritardi accumulati e aumentare la competitività delle imprese sui mercati interno ed estero”.

