Truffa in USA, importate decine di milioni di guanti di nitrile usati dalla Thailandia

Truffa in USA, importate decine di milioni di guanti di nitrile usati dalla Thailandia

Decine di milioni di guanti in nitrile già usati sono stati importati negli Stati Uniti dalla Thailandia, riporta la CNN, citando la propria indagine.

Secondo quanto riferito dal canale televisivo, alla luce della pandemia COVID-19 e dell'aumento della domanda di guanti in Thailandia, qui sono apparse imprese clandestine che lavoravano sui prodotti usati per farli sembrare nuovi e poi esportarli all'estero.Le autorità statunitensi e thailandesi hanno già avviato un'indagine, osserva la CNN. A febbraio e marzo di quest'anno, un'azienda statunitense aveva presentato un reclamo alla dogana statunitense e alla Food and Drug Administration (FDA) dopo aver ricevuto un carico di guanti dalla Thailandia che sembravano sporchi. Tuttavia, fa notare la CNN, l'azienda thailandese ha continuato a effettuare consegne da allora in poi almeno fino a luglio. La FDA ha affermato al canale televisivo che non rilascia commenti sui singoli casi, ma "adotta una serie di misure per trovare e fermare coloro che vendono prodotti inadeguati". Ad agosto, dopo numerosi reclami ricevuti dalla FDA da imprenditori americani, l'amministrazione ha disposto il fermo alla frontiera per i dispositivi di protezione individuale inviati da una società thailandese. Il regolatore sanitario thailandese ha condotto negli ultimi mesi almeno 10 operazioni contro venditori di guanti usati. I guanti a volte vengono lavati a mano e poi tinti con coloranti alimentari e asciugati in asciugatrice, ha affermato l'agenzia alla CNN. Non è noto se l'uso di questi guanti abbia provocato danni al personale medico o ai pazienti e quante altre merci con prodotti contaminati potrebbero ora trovarsi nei porti americani.

