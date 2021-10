https://it.sputniknews.com/20211024/tragedia-nel-barese-16enne-muore-investita-da-un-treno-il-sindaco-e-successo-lirreparabile-13445409.html

Tragedia nel barese, 16enne muore investita da un treno. Il sindaco: "E' successo l'irreparabile"

La ragazza, forse senza accorgersi del sopraggiungere del treno, sarebbe scivolata sui binari.

Una giovane di appena 16 anni è deceduta dopo essere stata investita da un treno Intercity diretto verso nord e in transito presso la stazione di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari.Stando alle prime ricostruzioni, la ragazzina si trovava in compagnia di alcuni amici nei pressi di binari, e sarebbe scivolata dalla banchina finendo sui binari. Secondo alcuni testimoni oculari, al momento del tragico incidente avrebbe poi indossato delle cuffiette.A quanto si apprende dalle fonti locali, la vittima era residente nel vicino comune di Cassano Murge.La stazione di Acquaviva è una delle zone maggiormente frequentate dai giovani locali, come confermato dal sidnaco di Acquaviva, Davide Carlucci, che su Facebook ha rivelato come poche ore prima della tragedia aveva svolto un sopralluogo in stazione con gli agenti della Polizia locale.

