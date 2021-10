https://it.sputniknews.com/20211024/spazio-lanciato-in-orbita-il-razzo-francese-ariane-5-con-due-satelliti-13442798.html

Spazio, lanciato in orbita il razzo francese Ariane 5 con due satelliti

L'operazione è durata complessivamente una quarantina di minuti. 24.10.2021, Sputnik Italia

Il razzo Ariane 5 è stato lanciato questo sabato dal cosmodromo di Kourou nella Guyana francese.l lancio era stato rinviato nei giorni scorsi per ulteriori controlli ed è stato effettuato alle 11.10 ora locale, ovvero le 03:10 ora italiana.Il vettore ha portato in orbita due satelliti per comunicazioni, SES-17 e SYRACUSE 4A, per una durata complessiva della missione di circa 40 minuti.Il satellite SES-17 è di proprietà dell'operatore satellitare SES ed è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti nelle Americhe, nell'Oceano Atlantico e nei Caraibi. Il veicolo, sviluppato da Thales Alenia Space, ha una massa di 6,4 tonnellate ed è stimato che possa restare operativo per circa 15 anni. Il satellite SYRACUSE 4A, anch'esso sviluppato da Thales Alenia Space, è di proprietà del Ministero delle Forze Armate francese ed è progettato per fornire comunicazioni di alta qualità per operazioni militari senza interferenze. Oltre alle forze armate francesi, sarà in grado di soddisfare anche le esigenze degli "operatori dell'Europa e della NATO". La massa dell'apparato è di 3,8 tonnellate,

