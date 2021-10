https://it.sputniknews.com/20211024/se-non-abbassi-le-tasse-ti-diamo-in-pasto-ai-maiali-minacce-di-morte-al-sindaco-di-comiso-13449439.html

"Se non abbassi le tasse ti diamo in pasto ai maiali", minacce di morte al sindaco di Comiso

Minacce di morte al primo cittadino di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha reso pubblici i messaggi minatori contenuti in una lettera anonima, già consegnata... 24.10.2021, Sputnik Italia

"Nessuno pensi così di intimidirmi. Anzi, ne traggo maggiore forza e determinazione!". Così il sindaco di Comiso (Ragusa), Maria Rita Schembari, risponde su Facebook alle minacce di morte ricevute in una lettera anonima, nel post in cui ne divulga il contenuto. Nella lettera viene intimato al primo cittadino del comune siciliano di abbassare le tasse. "Ti uccidiamo, ti facciamo a pezzi e ti diamo in pasto ai maiali", si legge in un foglio di carta bianca scritto a stampatello a penna. E' stata la stessa Schembari a rendere pubblico il contenuto della missiva, replicando con un lungo messaggio agli insulti e alle intimidazioni ricevute. Preoccupa invece "la drammatica deriva verso la quale si sta arenando una parte malata della società nella quale viviamo - aggiunge - quella del disprezzo della donna, quella dell’attacco alla persona, quella del sessismo becero". Solidarietà da Italia vivaIl vicepresidente della Camera Ettore Rosato, presidente di Italia viva, ha espresso senza mezzi termini solidarietà al sindaco di Comiso per le minacce ricevute, da lui definite "inqualificabili, ignoranti e sessiste". La lettera anonima è stata consegnata alle forze dell'ordine dopo regolare denuncia.

