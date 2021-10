https://it.sputniknews.com/20211024/riprende-il-cammino-tortuoso-del-ddl-zan-da-mercoledi-il-dibattito-al-senato-13452666.html

Riprende il cammino tortuoso del ddl Zan, da mercoledì il dibattito al Senato

Riprende il cammino tortuoso del ddl Zan, da mercoledì il dibattito al Senato

Il testo sull’omotransfobia torna in Aula dopo la lunga pausa e i contrasti tra il centrosinistra, la Lega e Italia viva. Renzi: “Senza modifiche rischia di... 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T23:34+0200

2021-10-24T23:34+0200

2021-10-24T23:34+0200

matteo renzi

senato

ddl zan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/12146640_0:82:1680:1027_1920x0_80_0_0_9a10fc78cef731b397621672c3579a11.jpg

Riprende mercoledì prossimo il dibattito sul ddl Zan in Senato. La discussione era stata troncata dalla pausa estiva e dalla moltitudine di provvedimenti urgenti che avevano intasato il calendario di lavori della Camera alta.Dal 27 ottobre il testo sull’omotransfobia, che contiene misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità, torna nel vivo del suo iter.Il testo aveva visto il duro scontro tra centrodestra e centrosinistra. Ago della bilancia Italia viva che aveva chiesto modifiche per l’approvazione, come alla Camera.Renzi: “Senza modifiche a rischio”Il leader di Iv Matteo Renzi è tornato a dire la sua sul ddl Zan: “Se si modifica il testo in un quarto d'ora si porta a casa. Da tre mesi non se ne parla più, a questo punto possono succedere due cose: o vanno dritto e non passa, e sarebbe un peccato, oppure ci si accorda per una piccola modifica e vissero tutti felici e contenti”.Cos’è il ddl ZanIl ddl Zan, approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è un aggiornamento della legge Mancino a cui si riallaccia.Nel ddl c’è anche una parte non repressiva che ha principalmente l’obiettivo di diffondere una cultura della tolleranza, con l’istituzione il 17 maggio della "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo renzi, senato, ddl zan