Quota 100, Fornero: "Insostenibile, ha fallito sul piano occupazionale"

L'ex ministro del Lavoro del governo Monti: "Quota 100 è stato un passo indietro molto costoso" e "non ha affatto mantenuto la promessa di aumentare l'occupazione giovanile".

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/13443808_0:26:1025:602_1920x0_80_0_0_3668fd5a77352ce6a4ebc018fd769c6b.jpg

Quota 100 era insostenibile e ha fallito sul piano occupazionale. Lo ha dichiarato in un'intervista a Repubblica Elsa Fornero, economista ed ex ministro del Lavoro del governo Monti, che nel 2011 diede il nome all'omonima riforma delle pensioni per riportare sotto controllo i conti pubblici.Per l'ex ministro serve "un compromesso per evitare un innalzamento troppo brusco dell'età pensionabile per alcuni lavoratori ma, nello stesso tempo, anche un messaggio molto chiaro verso il ritorno al percorso indicato dalla riforma del 2011". Strumenti alternativiFornero ritiene che sarebbe stato meglio intervenire per ammorbidire l'aumento dell'età pensionabile con altri strumenti già esistenti. Il fallimento di quota 100Per l'economista Quota 100 non ha avuto l'effetto previsto sull'occupazione, ovvero un aumento di posti di lavoro per ogni uscita. Anzi, è avvenuto l'esatto contrario. Proposta dei sindacati: un ritorno al passatoFornero boccia la proposta dei sindacati di poter lasciare il lavoro dopo 41 anni di contributi versati indipendentemente dall'età oppure a partire da 62 anni con un periodo contributivo di almeno 20 anni.

