Qatar 2022, David Beckham sarà il volto ufficiale dei Mondiali per 160 milioni di euro

Prima di prendere la decisione finale, Beckham si sarebbe consultato anche con sua moglie Victoria. 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T21:29+0200

L'ex capitano della nazionale di calcio inglese David Beckham, nonché stella di Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG, è destinato a diventare il volto ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.L'ex Spice Boy avrebbe infatti siglato un accordo del valore di circa 175 milioni di euro, secondo quanto riportato quest'oggi dal The Sun.Il 46enne ha accettato di diventare l'ambasciatore della nazione mediorientale, guadagnando € 17,5 l'anno nel prossimo decennio con l'accordo.La Coppa del Mondo 2022 in Qatar è stata avvolta da polemiche sin dall'inizio a causa delle preoccupazioni per presunte violazioni dei diritti umani nei cantieri del Paese, nonché per l'atteggiamento del Qatar nei confronti delle donne e della comunità LGBT. L'ex stella della nazionale inglese, tuttavia, è stata assicurata che i fan in Qatar sarebbero stati al sicuro e gli sarebbe stato permesso di esporre le bandiere arcobaleno negli stadi.Il Qatar sarà la prima nazione araba ad ospitare un mondiale di calcio: la competizione si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, per la prima volta nei mesi invernali.

