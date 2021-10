https://it.sputniknews.com/20211024/protesta-no-green-pass-a-milano-trieste-chiama-milano-risponde---foto-video-13447734.html

Protesta “no green pass” a Milano: “Trieste chiama Milano risponde” - Foto, Video

Protesta “no green pass” a Milano: “Trieste chiama Milano risponde” - Foto, Video

Ogni sabato continuano le proteste contro il green pass in tutte le più importanti città italiane. A Milano una marea umana si è riversata in centro bloccando... 24.10.2021, Sputnik Italia

Che le proteste non tendano ad attenuarsi è sotto gli occhi di tutti, tante città si sollevano, la voce che si leva inequivocabile è sempre la stessa: “No green pass”.Se per il quattordicesimo sabato consecutivo, oltre al recente blocco del porto di Trieste, la protesta continua e ogni settimana fa i numeri di partecipanti che vediamo man mano aumentare nelle piazze italiane qualcosa dovrà pur significare: sono sempre di più gli italiani che si oppongono al lasciapassare sanitario introdotto dal governo per lavorare e avere vita sociale. Chi protesta semplicemente rivendica il diritto di vivere con dignità, di studiare, di lavorare, di poter mantenere onestamente la propria famiglia.. senza dover sottostare ad alcun ricatto vaccinale, o quantomeno di decidere liberamente se scegliere, o meno, di vaccinarsi.Numerosi gli agenti delle Forze dell’Ordine in tenuta antisommossa che dove hanno potuto hanno cercato di affiancare e di precedere la testa del corteo.Un lungo tragittoVerso le 17.00 i partecipanti alla protesta si sono ammassati in piazza Fontana per dar inizio alla manifestazione. Carabinieri e Polizia nel frattempo avevano già bloccato il breve tratto che collega piazza Fontana a piazza Duomo. I manifestanti hanno però aggirato il blocco facendo un ampio giro: via Larga, piazza Missori. Arrivati in piazza Duomo con la Polizia che bloccava piazza dei Mercanti hanno deciso di continuare su corso Vittorio Emanuele in direzione San Babila, e da lì, in seguito, scendere su corso Venezia, corso Buenos Aires, fino a piazzale Loreto.A piazzale Loreto dopo una sosta che ha mandato in tilt il traffico intenso, che all’ora di punta serale gravita attorno a questo cruciale snodo stradale, il corteo è ripartito su viale Abruzzi, via dei Mille, viale Piceno occupando tutte le corsie di marcia, anche quella centrale per i mezzi pubblici. I manifestanti hanno poi svoltando su corso 22 Marzo per ritornare in centro. Per tutto il lungo tragitto il frastuono è stato semplicemente assordante: clacson fischietti, trombe, tamburi.. con slogan che di volta in volta venivano intonati, come: “Libertà”, “La gente come noi non molla mai”, “Giù le mani dal lavoro” oltre che a ingiurie contro Draghi. Tensione con la PoliziaCertamente è stata una manifestazione molto nervosa tra Forze dell’Ordine e manifestanti con diversi momenti di tensione palpabili e crescenti in un pericoloso gioco delle parti fatto di sbarramenti e di tentativi di aggirarli. Più di una volta si è sfiorato lo scontro. Molti manifestanti hanno esortato e sperato in gesti o atteggiamenti di solidarietà da parte delle Forze dell’Ordine, ma invano. Non a caso tra i vari slogan, anche sui cartelli presenti, più di una volta si è inneggiato a Nunzia Schilirò, la vice questore aggiunto della Polizia di Stato salita sul palco dei no green pass a Roma. Un cartellone riportava: “Lamorgese non sei all’altezza del Paese che rappresenti solidarietà al vicequestore Schilirò”.L'opinione dell'autore può non riflettere la posizione della redazione

