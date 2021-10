https://it.sputniknews.com/20211024/open-arms-salvini-andare-a-processo-perche-ho-fatto-il-mio-dovere-e-surreale---video-13449166.html

Open Arms, Salvini: "Andare a processo perché ho fatto il mio dovere è surreale" - Video

Open Arms, Salvini: “Andare a processo perché ho fatto il mio dovere è surreale” - Video

A Palermo ieri è partito il processo a Matteo Salvini, capo della Lega, per i fatti legati alla vicenda 'Open Arms', la nave della omonima ong, dalla quale... 24.10.2021, Sputnik Italia

L’udienza è stata dedicata all’ammissione delle liste delle persone da ascoltare, presentate dall’accusa e dalla difesa. Alcune parti civili, fatto singolare, hanno citato come testimone anche l’attore Richard Gere, perché nel 2019, mentre la nave attendeva l’autorizzazione per un porto sicuro, salì a bordo della Open Arms. “Mi dispiace solo per due cose: per il tempo che tolgo ai miei figli e per i soldi che gli italiani spendono per questo proccesso politico organizzato dalla sinistra”, ha concluso Salvini.

