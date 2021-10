https://it.sputniknews.com/20211024/no-pass-dottoressa-aggredita-a-testate-sulla-metro-a-roma-13446432.html

No Pass, dottoressa aggredita a testate sulla metro a Roma

No Pass, dottoressa aggredita a testate sulla metro a Roma

L'episodio di violenza è avvenuto sabato attorno alle 19.30 dopo una manifestazione dei No Green pass. La dottoressa è stata picchiata da una donna.

2021-10-24T13:24+0200

2021-10-24T13:24+0200

2021-10-24T14:17+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12344572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1183601a2fe579e7fc094af7ebc6f926.jpg

Una dottoressa di 34 anni è stata aggredita sabato sulla metro di Roma da alcuni No Green pass. Secondo quanto riportato dalla polizia, il medico viaggiava su un vagone assieme ad sei manifestanti di ritorno da un sit in a Circo Massimo. A scatenare la violenza è stata una discussione su vaccini e certificato verde. L'aggressione è avvenuta attorno alle 19.30 nella metro di San Paolo, sulla banchina affollata di gente in direzione Laurentana.Il litigio sarebbe nato sul vagone, secondo quanto ricostruisce il Messaggero. L'intervento della dottoressa ha acceso la discussione sui vaccini, degenerata in lite. Quando il gruppo è sceso sulla banchina una donna ha tramortito la 34enne con una testata, che l'ha fatta cadere per terra, dove è rimasta fino all'arrivo dei soccorsi, allertati dai passeggeri. Il medico è stata portata in codice verde all'ospedale Cto della Garbatella. La polizia, giunta sul posto è alla ricerca degli aggressori. Sono al vaglio le immagini della videosorveglianza della metro per individuare la donna che ha sferrato la testata. La vittima dell'aggressione non sarebbe in gravi condizioni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia