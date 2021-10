https://it.sputniknews.com/20211024/no-green-pass-nuovo-corteo-a-parigi-proteste-anche-a-tallin---video-13452111.html

No Green Pass: nuovo corteo a Parigi, proteste anche a Tallin - Video

Non solo in Italia continua la mobilitazione contro la vaccinazione obbligatoria: manifestazioni di dissenso si sono svolte ieri anche in Francia e Estonia. 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T18:48+0200

In Francia la popolazione è divisa sulle misure anti-Covid. Da una parte, la decisione di prolungare l’obbligo di Green Pass fino al 31 luglio 2022, votata dall'Assemblea nazionale. Ieri migliaia di parigini sono di nuovo scesi in piazza per protestare contro la gestione del COVID-19 da parte del governo francese e l’introduzione dell’obbligo vaccinale e pass sanitari nel Paese.Si riaccende la protesta dei ''no pass'' a Tallin Le proteste si sono riaccese anche in Estonia, dove migliaia di persone si sono radunate in Piazza della Libertà a Tallinn per manifestare contro le restrizioni anti-Covid e il certificato verde. Gli organizzatori della manifestazione affermano che lo scopo dell'azione non era quello di protestare contro la vaccinazione, ma per ribadire il rispetto della libertà di scelta.

