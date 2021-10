https://it.sputniknews.com/20211024/mps-interrotti-i-negoziati-per-lacquisizione-tra-il-tesoro-e-unicredit--13451549.html

Mps: interrotti i negoziati per l'acquisizione tra il Tesoro e Unicredit

Mps: interrotti i negoziati per l'acquisizione tra il Tesoro e Unicredit

La formalizzazione della rottura dei negoziati è giunta con un comunicato congiunto. Il Mef potrebbe chiedere più tempo all'Ue per la privatizzazione della... 24.10.2021, Sputnik Italia

Il Tesoro e banca Unicredit hanno interrotto i negoziati per l'acquisizione del Monte dei Paschi di Siena. La formalizzazione della rottura è arrivata domenica pomeriggio con una nota congiunta. Il negoziato era stato avviato lo scorso 29 luglio. Secondo alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica l'intesa è saltata a causa della distanza di 2-3 miliardi sulla dote pubblica da offrire al compratore. Le motivazioni ufficiali della rottura non sono state rese note. Resta dunque ignoto il destino della banca senese che a questo punto dovrebbe tornare sul mercato o ricevere un'altra iniezione di capitale pubblico per colmare il deficit patrimoniale dalla vigilanza stimato attorno 3 miliardi sulla base dei conti semestrali del 2021. Tra le ipotesi che il Tesoro potrebbe prendere in considerazione c'è quella di chiedere maggior tempo all'Unione europea per riprivatizzare Mps. Secondo gli impegni presi nel 2017 il socio pubblico dovrà realizzare la vendita entro la primavera 2022.

