https://it.sputniknews.com/20211024/migranti-lappello-di-papa-francesco-basta-respingimenti-in-libia-veri-lager-13448154.html

Migranti, l'appello di Papa Francesco: "Basta respingimenti, in Libia veri lager"

Migranti, l'appello di Papa Francesco: "Basta respingimenti, in Libia veri lager"

Il Papa ricorda nella preghiera dell'Angelus il dramma dei migranti e dei respingimenti nel Mediterraneo. Alla comunità internazionale chiede l'impegno a... 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T13:32+0200

2021-10-24T13:32+0200

2021-10-24T13:32+0200

papa francesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/13076862_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_20c183abc21cb3f5439acb90b5b0c314.jpg

Papa Francesco ha lanciato un appello per i migranti durante la preghiera dell'Angelus pronunciata questa domenica a Piazza San Pietro. Il Papa chiede di porre fine ai respingimenti "dei migranti in Paesi non sicuri" e di "dare priorità al soccorso di vite umane in mare con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibile"Francesco: "In Libia ci sono veri lager"Poi il Papa si rivolge direttamente alle migliaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. L'appello alla comunità internazionaleAlla comunità internazionale il Papa chiede l'impegno a garantire ai migranti "condizioni di vita degne, alternative alla detenzione, percorsi regolari di immigrazione e accesso alle procedure di asilo".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

papa francesco