Meglio il carcere che la convivenza con la moglie, evade dai domiciliari e si fa arrestare

L'uomo è andato dai carabinieri ed ha chiesto di farsi arrestare: "non sopporto più mia moglie, meglio il carcere".

La convivenza con la moglie era diventata impossibile. Così un 30enne agli arresti domiciliari a Guidonia, in provincia di Roma, ha preso una decisione insolita: si è presentato alla caserma dei Carabinieri e ha chiesto di farsi arrestare e tornare in carcere.Il 30enne, di origini albanesi, però, ha spiegato ai militari di non essere più in grado di sopportare la convivenza forzata con la moglie. La richiesta, insolita, è stata quella di scontare la pena in carcere. I militari lo hanno arrestato con l'accusa di evasione e l'uomo è stato trasferito in prigione.

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Rachele Samo

