https://it.sputniknews.com/20211024/lue-vicina-alla-riapertura-della-rappresentanza-diplomatica-a-kabul-sara-sorvegliata-dai-talebani-13451711.html

L'UE vicina alla riapertura della rappresentanza diplomatica a Kabul: sarà sorvegliata dai talebani

L'UE vicina alla riapertura della rappresentanza diplomatica a Kabul: sarà sorvegliata dai talebani

La decisione nelle prosisme settimane: il nodo resta la sorveglianza della struttura e del personale.

2021-10-24T21:48+0200

2021-10-24T21:48+0200

2021-10-24T21:48+0200

mondo

politica

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/12989850_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_7ac1b2bcf67ab705ef43ee00f7b2536b.jpg

"Il Servizio europeo per l'azione esterna pianifica di riaprire l'ufficio di rappresentanza a Kabul, dove si troveranno i suoi dipendenti, anche i diplomatici degli Stati membri potranno utilizzarlo", scrive il giornale.Secondo quanto riferito, una decisione finale non è stata ancora presa a causa di preoccupazioni per la sicurezza. Il mese scorso Bruxelles ha inviato una delegazione in Afghanistan per studiare la possibilità di far tornare a Kabul i suoi diplomatici. Per un mese l'Unione Europea ha cercato di raggiungere un accordo con Kabul che consentisse ai servizi di sicurezza privati ​​o alle guardie giurate dei paesi membri di occuparsi della sicurezza della missione.Tuttavia, secondo una fonte, l'UE "ha ammesso con riluttanza" che non c'era alternativa alla richiesta del nuovo governo che le missioni estere fossero sorvegliate dalle forze talebane*.Nabila Massrali, portavoce della Commissione Europea, ha confermato al quotidiano che l'UE sta "lavorando per stabilire una presenza minima" in Afghanistan, ma nessuna decisione definitiva è stata presa. Massrali ha sottolineato che questo passo non sarebbe un segno di riconoscimento dell'autorità dei talebani. Situazione in AfghanistanAgli inizi di agosto il movimento radicale Talebani* ha intensificato l'offensiva contro le forze governative afghane. Il 15 agosto i ribelli sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno dichiarato la fine della guerra.Le ultime due settimane di agosto dall'aeroporto di Kabul, controllato dall'esercito americano, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini dei paesi occidentali e afgani che hanno collaborato con le missioni straniere.La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata quasi 20 anni.Quando le truppe internazionali si sono ritirate dal Paese e le evacuazioni si sono concluse, i talebani hanno annunciato la composizione del loro governo ad interim, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli Esteri durante il precedente governo talebano, che è sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.*Organizzazione terroristica illegale in Russia e altri paesi

https://it.sputniknews.com/20211018/afghanistan-i-primi-tir-con-la-merce-dopo-salita-al-potere-dei-talebani-partiti-verso-lue-13360937.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, afghanistan