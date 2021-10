https://it.sputniknews.com/20211024/las-vegas-11-dipinti-di-pablo-picasso-venduti-allasta-per-135-milioni-di-dollari-13443648.html

Las Vegas, 11 dipinti di Pablo Picasso venduti all'asta per 135 milioni di dollari

Una delle opere, in cui è ritratta l'amante di Picasso Marie-Therese Walter, è stata aggiudicata per oltre 40 milioni di dollari. Ignoti i nomi degli... 24.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-24T21:07+0200

Undici dipinti di Picasso e altre opere che hanno contribuito a trasformare il Bellagio Hotel di Las Vegas in un vero e proprio polo di attrazione per gli amanti dell'arte sono stati venduti all'asta sabato per 135 milioni di dollari.L'asta di Sotheby's si è tenuta presso la rinomata struttura alberghiera, dove le opere erano in esposizione da anni, e si è svolta due giorni prima del 140° anniversario della nascita ddel genio dell'arte spagnolo, che ricorrerà domani, 25 ottobre.Cinque dei dipinti erano appesi alle pareti del raffinato ristorante del Bellagio, che prende il nome di Picasso, e che continuerà ad esporre altre 12 opere dell'artista.Il prezzo più alto è stato pagato per il dipinto del 1938 Femme au beret rouge-orange, raffigurante l'amante e musa di Picasso Marie-Therese Walter, e che è stato venduto per 40,5 milioni di dollari.I ritratti Homme et Enfant e Buste d'homme sono stati invece venduti, rispettivamente, per $ 24,4 milioni e $ 9,5 milioni , mentre opere più piccole su ceramica, come Le Dejeuner sur l'herbe, è stato venduto per $ 2,1 milioni.

