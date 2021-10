https://it.sputniknews.com/20211024/incidente-ad-una-corsa-automobilistica-negli-usa-morti-2-bambini-13446914.html

Incidente ad una corsa automobilistica negli USA: morti 2 bambini

Due bambini sono morti e altre otto persone sono rimaste ferite in un incidente ad una corsa automobilistica a Kurville, in Texas, ha dichiarato la polizia... 24.10.2021, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine hanno affermato che l'incidente si è verificato sabato pomeriggio. Un'auto che partecipava a una gara di drag racing (una corsa di accelerazione) ha perso il controllo è uscita dalla pista dell'aeroporto locale dove si stava svolgendo l'evento e si è schiantata contro le auto parcheggiate, investendo alcuni spettatori.Inoltre, otto persone sono rimaste ferite, quattro di esse sono state trasportate in aereo in ospedale con gravi ferite. Altre quattro persone, tra cui due bambini, hanno riportato ferite lievi. La polizia ha avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incidente.

