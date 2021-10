https://it.sputniknews.com/20211024/ecuador-lo-sprinter-alex-quinonez-trovato-morto-a-guayaquil-13444015.html

Ecuador, lo sprinter Alex Quinonez trovato morto a Guayaquil

Ecuador, lo sprinter Alex Quinonez trovato morto a Guayaquil

Il corpo dell'atleta è stato ritrovato insieme a quello di un'altra vittima.

2021-10-24T12:41+0200

2021-10-24T12:41+0200

2021-10-24T14:08+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/13444379_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2299d813ab6d0d8177aa1cf61b9bd45.jpg

Il velocista olimpico ecuadoriano Alex Quinonez è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella città portuale di Guayaquil, una delle città maggiormente coinvolte nell'ondata di violenze che sta attanagliando il Paese latinoamericano. Quinonez, 32 anni, e un'altra persona sono stati trovati morti vicino alla mezzanotte di venerdì, secondo la polizia. Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso ha promesso di consegnare i suoi assassini alla giustizia. l ministero dello sport del paese ha confermato l'uccisione di Quinonez su Twitter, rendendo omaggio al "più grande velocista prodotto da questo Paese". Quinonez deteneva il record dell'Ecuador per lo sprint di 200 metri con un tempo di 19,87 secondi. È stato finalista alle Olimpiadi di Londra 2012, ottenendo il settimo posto dopo aver gareggiato in semifinale nella corsia accanto a Usain Bolt, il velocista più veloce della storia. Il Comitato Olimpico dell'Ecuador ha affermato che la morte di Quinonez "ci lascia con profondo dolore" e che la sua "eredità rimarrà per sempre nei nostri cuori". Lo scorso martedì, 19 ottobre, il presidente Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle violenze, annunciando lo schieramento dell'esercito per le strade del Paese.

https://it.sputniknews.com/20211019/ecuador-presidente-dichiara-stato-di-emergenza-contro-violenze-per-la-droga-schierato-lesercito--13364532.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo